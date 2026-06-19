「補強が必要なポジションが…」首位独走のドジャース、トレード期限を前に“本当に求めている”ものとは　米報道

スクバルはドジャースが獲得を狙うとされている(C)Getty Images

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースは、夏のトレード期限までに何か動きを見せるのか、注目が集まっている。米メディア『ClutchPoints』は「トレード期限を前に、ドジャースが本当に求めているもの」と題して記事を掲載している。

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米メディア『The Athletic』でアナリストを務めるジム・ボウデン氏によれば、ドジャースは補強のためにトレードを行うのではなく、単に所属選手たちが健康な状態に戻ることを望んでいるという。特に「投手陣の健康維持はドジャースにとって極めて重要で、トレードよりも重要かもしれない」と見解を示している。

ただ、同氏は「タイガースがエースのスクバルをトレード市場に出すのであれば、ドジャースが興味を示す可能性はあると主張している」という。