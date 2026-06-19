「補強が必要なポジションが…」首位独走のドジャース、トレード期限を前に“本当に求めている”ものとは 米報道
スクバルはドジャースが獲得を狙うとされている(C)Getty Images
ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースは、夏のトレード期限までに何か動きを見せるのか、注目が集まっている。米メディア『ClutchPoints』は「トレード期限を前に、ドジャースが本当に求めているもの」と題して記事を掲載している。
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米メディア『The Athletic』でアナリストを務めるジム・ボウデン氏によれば、ドジャースは補強のためにトレードを行うのではなく、単に所属選手たちが健康な状態に戻ることを望んでいるという。特に「投手陣の健康維持はドジャースにとって極めて重要で、トレードよりも重要かもしれない」と見解を示している。
ただ、同氏は「タイガースがエースのスクバルをトレード市場に出すのであれば、ドジャースが興味を示す可能性はあると主張している」という。
それでも「彼らには、目立って補強が必要なポジションが本当にない。もし、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノー、エドウィン・ディアスがどこかの時点で全員復帰できれば、今でも球界最強のチームなのだから」と述べており、さらなる補強を目指すよりも、まずはケガ人の復帰がチームにとって大きな課題だと訴えた。
ワールドシリーズ3連覇へ向けて必要とあれば最強左腕のタリク・スクバルの獲得に動く可能性はあるが、ケガ人さえ復帰すれば補強が必要なポジションは見当たらないドジャース。今年の夏はこのまま静観するのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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