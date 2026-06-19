『映画ちいかわ』と横浜市がコラボ 街を盛り上げるさまざまな企画を実施
横浜市は、観光情報サイト「横浜観光情報」と「横浜市広報」の公式Xにて、7月24日全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と同市がコラボレーションすることを発表した。
【写真30枚】セイレーン、島二郎、ヒトハ＆フタバらも登場…『映画ちいかわ』公開記念グッズ
「初情報解禁 『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』横浜市とのコラボが決定！旅の潮風を感じる #横浜 でちいかわたちと思い出を作ろう」と告知。7月24日〜8月2日まで、横浜都心臨海部で開催される。また、コラボ内容などの詳細は追って順次発表される。
コメント欄では「どんなコラボになるんだろう 楽しみ〜」「しるこサンドとか出るから愛知県かと思ったのに」「そしたらさァ！ハワイアンズがある福島県いわき市も何かやらないかなぁ!!」「神奈川県民としてこれは朗報！絶対に参加して遊んできます」「島つながりで江の島コラボ来ないかなぁ」「横浜市民で良かったとやっと思える日が来た」「コスモクロックちいかわちゃんのお顔になるかな」「本気でありがとう横浜」など、さまざまな声が寄せられている。
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「初情報解禁 『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』横浜市とのコラボが決定！旅の潮風を感じる #横浜 でちいかわたちと思い出を作ろう」と告知。7月24日〜8月2日まで、横浜都心臨海部で開催される。また、コラボ内容などの詳細は追って順次発表される。