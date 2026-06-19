お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。きむらバンドが一番会いたい芸能人を明かした。

まず芸人になったきっかけを聞かれると、きむらバンドは「コンビ名の由来は（僕が）木村拓哉さんが大好き。で、赤木がイチロー選手が大好きで。キムタクの『たく』とイチローの『ろう』をいただいて『たくろう』っていうコンビ名なんですけど。明石家さんま師匠にも憧れてた。で、なんかお笑いかアイドルになりたいと思ってて」と話し、お笑いの世界を選んだと話した。

納言・薄幸が「キムタクはまだ会ってないですか？」と聞くと、きむらバンドが「会ってないですよ」。赤木裕も「全然会えない」と回答。さらに「芸人さんとか仲間内から『木村拓哉さん会えた？』って聞かれるのは全然いいんですけど、最近はもうテレビ局の人に聞かれるのは、ちょっとずつ腹立ってきて」ときむらバンドは胸の内を明かし、笑いを誘った。

続けてきむらバンドが「お前らは会わせられる側の人間やろ！各局で聞かれたんすよね。もう会えたんですよ。木村拓哉さん、まだなんですよ。誰かはやらな！何をお見合いしてる？君たちが動けばなんとかなるんじゃないか！」と語った。

幸に「一番会いたい芸能人？」と聞かれると、きむらバンドは「マジで会いたいですね」と返した。