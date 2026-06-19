ボクシングのトリプル世界戦が７月２０日、東京・両国国技館で行われることが１９日、発表された。

世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級１位の増田陸（帝拳）と同級２位の比嘉大吾（志成）が王座決定戦。世界ボクシング機構（ＷＢＯ）スーパーフライ級３位の寺地拳四朗（ＢＭＢ）は３階級制覇をかけて同級４位のイスラエル・ゴンサレス（メキシコ）と王座決定戦を戦い、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライトフライ級王者の岩田翔吉（帝拳）は同級１位のエリク・バディジョ（メキシコ）と初防衛戦を戦う。

増田は「３月の（ノニト・）ドネア（フィリピン）戦に勝って挑戦権を手に入れてからこの日に向けて頑張ってきた。しっかりクリアして必ず世界チャンピオンになりたい」と決意を述べた。引退を撤回して再起した比嘉は「ボクシングが天職だと思い、帰ってきた」と経緯を説明した。

一方、昨年末の３階級制覇をかけた試合が相手選手のコンディション不良で中止になっている寺地は「あの時は頭が真っ白になって本当につらかった。チャンスが来るまで頑張ろうという感じで練習してきた。ワクワクしている」と心境を明かした。