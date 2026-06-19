バスケットボール男子のＷ杯アジア地区予選へ向けた強化合宿が１９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。１８日に追加招集が発表された２大会連続五輪出場の比江島慎（宇都宮）は２４年１１月のアジア・カップ予選以来、約２年ぶりに代表活動に参加。代表引退を示唆していたが、「ウィンドー３の重要性は大きい。自分が少しでも力になれればという思いで今ここにいる」と桶谷大ヘッドコーチからの熱烈オファーもあり、合宿参加を決断した。

Ｗ杯予選は韓国、中国、台湾とともにＢグループを戦い、３勝１敗で首位に立っている。上位３チームが２次ラウンドに進むが、気は抜けない。７月３日に中国、同６日に韓国とともにアウェーで対戦。２連敗すれば敗退の可能性も残っているだけに「危機感を持ってやらないといけない。最終ゴールはオリンピックで世界に勝つこと。その第一歩だと思うし、（代表に）選ばれればしっかり責任を持ってプレーしたい」と最年長の３５歳としてチームを引っ張る構えを示した。

合宿参加を決めたのは３日前の１６日。桶谷ヘッドコーチや吉本泰輔アシスタントコーチと何度も話し合いを重ね、力が必要だと猛プッシュを受けた。「今の段階であれば若手よりは、日本のためにプレーができる。年齢を重ねてキレは落ちているが、その分、いろんな技術でカバーしている。貢献できる自信はある」とＷ杯出場のためにユニホームを着る決断をした。ともに長年代表でプレーしてきた渡辺雄太（千葉Ｊ）は「サプライズでした」と追加招集を驚きつつも「一緒に中国、韓国に行って代表のユニホームを着てプレーしたい」と“代表復帰”を歓迎した。

直前まで今夏はオフの予定。当初はサッカー好きなこともあり、北中米Ｗ杯を現地まで観戦に行く予定だったと明かした。「（日本が）勝ち上がっていれば、ベスト１６をかけ（３２強）の時にいこうかなと。もしかしたら残って、ベスト８かけ（１６強）、歴史的な瞬間を見ようかなと」と日本史上初のベスト８進出を生で見届ける計画を立てていたという。熱望していたサッカーＷ杯観戦を断念し、本職のＷ杯出場への尽力を決断。「精いっぱい国のためにプレーをすることで、盛り上がってくれたり元気づけることができれば。サッカーみたいに日本一丸となってＷ杯に向けていければ」と経験豊富な実力者がウィンドー３突破へ導く。