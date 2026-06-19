亀梨和也「ギリギリは一生背負っていきたい」KAT-TUNにちなんだコメント連発
【モデルプレス＝2026/06/19】元KAT-TUNの亀梨和也が6月19日、都内で行われた「亀梨和也×GiGO コラボキャンペーン発表会」に出席。KAT-TUNにちなんだコメントを連発した。
【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情
CMで亀梨は「GOGO GiGO！GO GiGO！」の印象的なフレーズに合わせて、軽快なダンスを披露している。亀梨は撮影に関して「振り付けの先生からもかなり細かい角度を…『もう少しお尻を突き出して』とか『手の位置が』とか」と回想。亀梨は「これまで属していたグループはそこまで細かく振り付けをやってこなかったので（笑）」と笑い「久しぶりに『振り付けとは』『ダンスとは』ということを感じながらやらせていただきました」と語った。MCが「一瞬で現場で（振り付けを）覚えたと聞きましたが」と口にすると、亀梨は「そうですね。アイドルなんで」と答えた。
さらに、MCが「商品サンプルが発表会ギリギリに間に合いまして」とアクリルスタンドのサンプルを紹介すると、亀梨は「まだギリギリなんですか？僕は。あれ、おかしいな、もうギリギリじゃない…」とKAT-TUNの楽曲「Real Face」にちなんでコメント。亀梨は「でもギリギリはずっと一生背負っていきたい。何歳になってもどんな状況になってもギリギリで生きていきたいなと思います」と続け、会場からは笑いが溢れた。MCが「商品サンプルの話です」とツッコむと、亀梨は「大丈夫ですか？サンプルの段階で舌打ち出る可能性ありますけど（笑）」と再び冗談を飛ばしていた。（modelpress編集部）
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【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情
◆亀梨和也、KAT-TUNのダンスとの違い
CMで亀梨は「GOGO GiGO！GO GiGO！」の印象的なフレーズに合わせて、軽快なダンスを披露している。亀梨は撮影に関して「振り付けの先生からもかなり細かい角度を…『もう少しお尻を突き出して』とか『手の位置が』とか」と回想。亀梨は「これまで属していたグループはそこまで細かく振り付けをやってこなかったので（笑）」と笑い「久しぶりに『振り付けとは』『ダンスとは』ということを感じながらやらせていただきました」と語った。MCが「一瞬で現場で（振り付けを）覚えたと聞きましたが」と口にすると、亀梨は「そうですね。アイドルなんで」と答えた。
◆亀梨和也、KAT-TUNにちなんだコメント連発
さらに、MCが「商品サンプルが発表会ギリギリに間に合いまして」とアクリルスタンドのサンプルを紹介すると、亀梨は「まだギリギリなんですか？僕は。あれ、おかしいな、もうギリギリじゃない…」とKAT-TUNの楽曲「Real Face」にちなんでコメント。亀梨は「でもギリギリはずっと一生背負っていきたい。何歳になってもどんな状況になってもギリギリで生きていきたいなと思います」と続け、会場からは笑いが溢れた。MCが「商品サンプルの話です」とツッコむと、亀梨は「大丈夫ですか？サンプルの段階で舌打ち出る可能性ありますけど（笑）」と再び冗談を飛ばしていた。（modelpress編集部）
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