Billlieつき、変装なしの「アイドルすぎる」ビジュアルで浅草に降臨「おかえり」「オーラ凄すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が17日、自身のInstagramを更新。浅草で過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳K-POP日本人メンバー「アイドルすぎる」変装せず浅草満喫
つきは浅草を満喫する様子を投稿。雷門前でのショットでは端正な顔立ちとスタイルが際立っている。また、豚重を持つ写真ではお茶目な表情を見せ、楽しそうな様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「つきちゃん日本帰ってきてたんだ、おかえり！」「アイドルすぎて浅草で浮く」「オーラ凄すぎ！」「かわいいしスタイル抜群」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳K-POP日本人メンバー「アイドルすぎる」変装せず浅草満喫
◆Billlieつき、変装なしで浅草を満喫
つきは浅草を満喫する様子を投稿。雷門前でのショットでは端正な顔立ちとスタイルが際立っている。また、豚重を持つ写真ではお茶目な表情を見せ、楽しそうな様子がうかがえる。
◆つきの投稿に反響
この投稿にファンからは「つきちゃん日本帰ってきてたんだ、おかえり！」「アイドルすぎて浅草で浮く」「オーラ凄すぎ！」「かわいいしスタイル抜群」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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