【ブルボン】“矢堅目の塩”を使った『夏の塩スイーツ』今年も登場　「アルフォート塩バター」など5品展開

ブルボンは、6月23日から「夏の塩スイーツフェア」商品として5品を全国で販売する。

「アルフォート塩バター」「アルフォートミニチョコレート塩バター」「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」「エリーゼ塩ミルク」「71g夏トリュフ塩ミルク」の5品をラインアップした。

期間限定で販売し、いずれもオープン価格。量販店、ドラッグストア、小売店、売店などに展開予定で、商品によってはコンビニでも販売する。

長崎県五島近海の海水で作られた「矢堅目の塩」を生地やチョコレートなどに使用し、甘さが引き立つさっぱりとした味わいに仕立てた夏向け商品で、2024年6月に登場。例年、ラインアップなどを変えながら期間限定で展開している。

【5品すべての画像を見る】

〈商品概要〉

◆「アルフォート塩バター」

ビスケットとチョコレートの双方に矢堅目の塩を練り込んだアルフォート。ビスケットにはフランス産発酵バターを使用し、コクのある味わいに仕上げた。

内容量: 126g(個装紙込み)

賞味期限: 9カ月

※一部コンビニでも販売する。

◆「アルフォートミニチョコレート塩バター」

発酵バターを練り込んだビスケットと、塩味をきかせたチョコレートを組み合わせたミニタイプのアルフォート。

内容量: 12個

賞味期限: 9カ月

※コンビニでも取り扱う。

◆「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」

矢堅目の塩を生地に練り込んで焼き上げたひとくちサイズのブラウニー。塩をきかせることでチョコレートの甘さとコク深いミルクの味わいが引き立つよう仕上げた。

内容量: 106g(個装紙込み)

賞味期限: 6カ月

※一部のコンビニでも取り扱う。

◆「エリーゼ塩ミルク」

軽い食感のウエハースで、塩をきかせたミルク風味のクリームを包んだ。塩でミルクの風味を際立たせながらすっきりとした後味に仕上げた。

内容量: 32本(2本×16袋)

賞味期限: 12カ月

◆「71g夏トリュフ塩ミルク」

塩味のきいたミルク風味クリームを包んだトリュフチョコレート。チョコレートの甘みを塩が引き締め、夏でも食べやすい味わいとした。

内容量: 71g(個装紙込み)

賞味期限: 6カ月

※一部のコンビニでも取り扱う。

〈「矢堅目の塩」概要〉

長崎県五島近海の海水塩だけを使い、十分な時間と手間をかけて作った塩。蒸発法などで水分を除く古代からの製法を用い、海水100%を原料に添加剤などを一切加えず、海水中の塩類を結晶化させて精製している。