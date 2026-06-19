

資料 香川県消費生活センター（県庁東館2階）

2025年度に香川県の消費生活センターに寄せられた相談件数5059件で、前年度より106件増えました。

内容別では「通常価格より安い価格で、お試しのつもりで購入したところ、2回目、3回目と商品が送付され、2回目以降は通常価格で請求される定期購入だった」など「定期購入」に関する相談が580件ありました。

また実在する会社や公的機関の名をかたり、身に覚えのない未納料金を請求したり、氏名や生年月日などの個人情報を聞き出そうとしたりする「不審な電話」に関する相談が250件、 「副業で簡単にもうかる」などの相談が79件でした。

相談者の「年代別」では70歳以上が1390件、60歳代が808件で60歳以上の比率が全体の4割を超えています。

「販売購入形態別」では、「通信販売」に関する相談が1872件と最も多く、「店舗購入」の764件、「電話勧誘販売」の353件が続きます。

消費生活センターは、契約について疑問に思ったことがあれば、「消費者ホットライン」局番なしの188番（いやや）に相談してほしいと呼び掛けています。