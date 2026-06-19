ちゃんみな、体調について報告「ここ数日で回復し始めて」 初の東京ドーム公演へ「最高のものが届けられるよう」
ラッパー、シンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみなが、きょう19日、自身の公式Xを更新し、体調不良について現状を報告した。
【動画】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でちゃんみなへの熱い思いを語ったHANA
ちゃんみなは8日、公式サイトを通じて、のどの不調をはじめとする体調不良により、医療機関で「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表。医師の指導のもと一定期間の療養が必要と判断され、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせていた。
この日の投稿では「沢山のご心配をおかけしてます」と切り出し、「みんな暖かい言葉を沢山ありがとう」と感謝。「ここ数日で回復し始めて、今は家族や友人の力を借りながらゆっくりと人間をしております」と近況を伝えた。
さらに「これからもあんまり無理せずに周りの人の力を借りながらですがゆったり散歩から始めて、ドームには最高のものが届けられるよう日々努力致しますので暖かく見守って頂けたら嬉しいです」とつづり、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』へ向けた思いも明かした。
同公演は7月11日、12日の2日間にわたり開催予定。ちゃんみなにとって自身最大キャパシティでの公演となる。
【動画】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でちゃんみなへの熱い思いを語ったHANA
ちゃんみなは8日、公式サイトを通じて、のどの不調をはじめとする体調不良により、医療機関で「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表。医師の指導のもと一定期間の療養が必要と判断され、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせていた。
さらに「これからもあんまり無理せずに周りの人の力を借りながらですがゆったり散歩から始めて、ドームには最高のものが届けられるよう日々努力致しますので暖かく見守って頂けたら嬉しいです」とつづり、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』へ向けた思いも明かした。
同公演は7月11日、12日の2日間にわたり開催予定。ちゃんみなにとって自身最大キャパシティでの公演となる。