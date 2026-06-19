ちゃんみな、体調について報告「ここ数日で回復し始めて」 初の東京ドーム公演へ「最高のものが届けられるよう」

ちゃんみな、体調について報告「ここ数日で回復し始めて」 初の東京ドーム公演へ「最高のものが届けられるよう」