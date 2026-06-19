「生活が苦しくてとは言えず…」物価高で“ママ友”と距離を置いた46歳パート女性の本音
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、宮城に住む46歳女性のエピソードを紹介します。
・居住地：宮城県
・年齢：46歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：食品工場工員
・世帯年収：400万円
・貯蓄：0円
女性が物価高によって見直した人間関係は「ママ友」だそう。
「ママ友と食事したりするのを楽しみにしていたのですが、物価高で、それに伴って仕事が減って給料も減額されたので数カ月会えていない」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「仕事が減った話はしているのですが、さすがに『苦しくて』とは言えないので、『用事がある』などと伝えると、前ほど頻繁に連絡をしなくなった」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「たった一人のようでとても寂しいのですが、誰にも気を遣わなくてよくなったのは楽です」
「一年に数回しか会えない子どもに会いたいので、夜行バスなどを使って旅費がかからないようにして何とか会えるように頑張っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「孤独はやっぱり辛いので、会えない分、たまには連絡を取ろうと思っています」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、宮城に住む46歳女性のエピソードを紹介します。
たった一人のようでとても寂しいですが…【回答者プロフィール】
・居住地：宮城県
・年齢：46歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：食品工場工員
・世帯年収：400万円
・貯蓄：0円
女性が物価高によって見直した人間関係は「ママ友」だそう。
「ママ友と食事したりするのを楽しみにしていたのですが、物価高で、それに伴って仕事が減って給料も減額されたので数カ月会えていない」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「仕事が減った話はしているのですが、さすがに『苦しくて』とは言えないので、『用事がある』などと伝えると、前ほど頻繁に連絡をしなくなった」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「たった一人のようでとても寂しいのですが、誰にも気を遣わなくてよくなったのは楽です」
一年に数回しか会えない子どもに会いたいそんな中、女性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「別居中の子ども」です。
「一年に数回しか会えない子どもに会いたいので、夜行バスなどを使って旅費がかからないようにして何とか会えるように頑張っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「孤独はやっぱり辛いので、会えない分、たまには連絡を取ろうと思っています」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)