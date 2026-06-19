ラウールが“編集長”としてMCを務めるファッション特別番組『The Fashion Post』が、6月27日25時40分より日本テレビ系（関東ローカル）で放送。あわせて、放送直後よりHuluにて地上波未公開のトークを含む完全版が3週にわたり独占配信される。

（関連：【画像あり】ラウールが“編集長”としてMCを担当、特別番組『The Fashion Post』場面カット）

本番組は、2012年にWEBで誕生したファッションメディア『The Fashion Post』を冠にしたコンテンツ。編集長役のラウールが番組進行を担い、編集部のエディターとしてYOUとくるま（令和ロマン）、解説役のエディターアットラージとして元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイが出演する。

番組では、世界で注目される日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションをテーマに多角的に掘り下げる。モデルとしてパリコレ出演経験のあるラウールが、ショーモデルのオーディションの過酷な現場を明かすほか、ファッション業界と地球環境にまつわる話題として、各ブランドのサステナブルな取り組みも紹介される。

ゲストには、世界で活躍するモデルの新井貴子が登場。海外での下積み時代の苦労や、パリ・ロンドン・ニューヨークのショーの違いについて語る。番組後半では、ラウール、YOU、くるまが私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについてもトークを展開する。

収録を終えたラウールは、「ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました」とコメント。

「深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います」と振り返り、「盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。つまり第二弾を希望しています！笑」と語った。

・ラウール 収録後コメント

ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。つまり第二弾を希望しています！笑 是非ご視聴いただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）