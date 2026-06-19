元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。日本時間21日の日本代表の第2戦チュニジア戦のスコアをズバリ予想した。

「私の予想は2―0で日本が勝つ。2002年も2―0でチュニジアに勝ったので、ラッキーナンバーだからです」

地元大会だった02年日韓W杯。トルシエ監督の指揮の下、初戦でベルギーと2―2で引き分けた日本は、第2戦ロシア戦で1―0の歴史的W杯初勝利を飾った。

グループステージ突破がかかっていたのが6月14日に大阪・長居スタジアムで行われた3戦目のチュニジア戦。前半は0―0も、後半開始から投入されたFW森島寛晃のゴールなどで2―0の快勝を飾った。

トルシエ氏は日本以外にナイジェリア、南アフリカ、モロッコなどのアフリカ諸国の代表監督を歴任した“アフリカ通”。チュニジアリーグのクラブを指揮したこともあり、チュニジア代表監督の候補に名前が挙がったことも。相手を熟知する名将が、日本の勝利に太鼓判を押した。