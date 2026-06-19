お笑いコンビ「はりけ〜んず」が19日、都内で初の自伝本「前説芸人―主役になれなくても腐らずにしぶとく生きていく―」（ヨシモトブックス）の取材会を行った。

1990年に結成され、テレビ東京の長寿番組「開運！なんでも鑑定団」（火曜後8・54）の前説を30年以上にわたって務めるなど、活躍してきた。昨年2025年の「THE SECOND」ではベスト4に入った。前田登（56）は「いろんな前説をしていたら、知らない間にネタが膨らんで、大会に出るときにネタがたくさんあった。帯の裏に“主役を輝かせるためのMCだけで家族を養う。家を買った”とあって恥ずかしい。どんな帯や」と照れながら振り返った。新井義幸（55）も「僕たちがこんな自伝本を出すなんて」と語った。

賞レースではM―1グランプリ、R―1グランプリ、女芸人No.1決定戦THE Wと、3大会の準決勝MCを第1回大会から務めてきた。前田は「お客さんに不快感を与えない。時事ネタはかぶるかもしれないので言わない。芸名はいじらない」などと最高の勝負の場を提供するために心がけていることを明かした。

数々の名場面を生み出してきたM―1グランプリ。はりけ〜んず自身は大会開始当時の芸歴10年以内を満たすことができず、一度も出場はかなわなかった。それでも腐らずに準決勝をはじめとした予選のMCで輝きを発揮してきた。

ある意味、最も間近で数々の芸人がスター街道を駆け上がっていく様子を見てきた芸人とも言える。印象深いエピソードについて問われると「M―1の生き証人」としてのエピソードが次々と飛び出した。

現在は俳優として活動する前田航基（27）と前田旺志郎（25）の兄弟からなるお笑いコンビ「まえだまえだ」が2007年にM―1敗者復活に出場したときのこと。小学生として初の準決勝進出という快挙を成し遂げたものの、楽屋で兄弟げんかが始まったという。子供のけんかに前田は「俺が止めた。止めたのも前田。まえだまえだのママもいたけど、止めなくて。俺が父親みたいになっていた。元祖鬼越トマホーク」と苦笑いした。

同年は敗者復活からサンドウィッチマンが優勝した年でもある。準決勝の前には、前田が2人を誘って食事に行った。下馬評は高かったが、伊達みきお（51）の体調不良もあり、まさかの敗退。前田は「伊達ちゃんの体調が戻ったら、敗者復活ではどーんとウケた。スタジオに送り出す時は感動した。でも、それ以上にハチミツ二郎が喜んでいた。俺は2回しかご飯連れて行っていないけれども、二郎は山ほど連れて行っていたからね」と舞台裏をしみじみと語っていた。