亀梨和也、多岐にわたる活動に悩んだ時期「絞った方がいいのかな」 大谷翔平から影響受ける
俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。自身の活動について悩んだ時期があったことを明かした。
独立してから1年以上経った亀梨。「やりながら自分自身の体制を整えながらではあるんですけど、いろいろな角度からお仕事のお話をいただけるというのは感謝しています。これまでやってきたことのつながりを大切にしていきたいという思いの中、やらせてもらえているので、非常にありがたいです」と周囲への感謝を口にした。
現在は俳優や歌手活動だけでなく、YouTube配信なども行っており、「芸能界のできることを網羅しているみたいな感じで、時々何屋さんなんだろうと思うんですけど」と多岐にわたって活動している。
一時は、「絞った方がいいのかなと悩んだ時期もありましたけど」と明かし、「大谷（翔平）選手であったり、新しい形の活躍というのにすごくエネルギーをいただきながら、やらせてもらっています」と大谷らの影響を受けながら前を向いているそう。「自分自身のできることに果敢にチャレンジしていきたいと思っています」と意気込んだ。
そして、「芸歴30年にびっくり。この辺も、自分自身に飽きずに、凝り固まらずに、遊びのある部分を大事にしていきたいです」と見据え、「いろいろな角度のお仕事をさせてもらっているので、一つずつ向き合いながらやっていきたいと思います」と語った。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。
独立してから1年以上経った亀梨。「やりながら自分自身の体制を整えながらではあるんですけど、いろいろな角度からお仕事のお話をいただけるというのは感謝しています。これまでやってきたことのつながりを大切にしていきたいという思いの中、やらせてもらえているので、非常にありがたいです」と周囲への感謝を口にした。
一時は、「絞った方がいいのかなと悩んだ時期もありましたけど」と明かし、「大谷（翔平）選手であったり、新しい形の活躍というのにすごくエネルギーをいただきながら、やらせてもらっています」と大谷らの影響を受けながら前を向いているそう。「自分自身のできることに果敢にチャレンジしていきたいと思っています」と意気込んだ。
そして、「芸歴30年にびっくり。この辺も、自分自身に飽きずに、凝り固まらずに、遊びのある部分を大事にしていきたいです」と見据え、「いろいろな角度のお仕事をさせてもらっているので、一つずつ向き合いながらやっていきたいと思います」と語った。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。