お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。政界進出の可能性について語った。

番組では、西野が兵庫県川西市出身であることが紹介され、中川家・礼二から「生まれ育った川西には何かしないの？」と質問が飛んだ。西野は、川西市と包括連携協定を結んだことに触れ、自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」について、同市の子供は無料で見られるようにしていると説明した。

これを受け、剛は「西野が目指すものが分かった。兵庫県知事ちゃう？政治や、それしかない」と指摘。「映画やったり、舞台やったり、漫才もやったし、バラエティーもやって。ひとつ残るとしたら、兵庫県知事」と冗談交じりに語った。

礼二も「そのあとは国政に…」と振ると、西野は「まったくないです。僕はエンタメをやりたい」ときっぱり否定。礼二から「正直、オファーが来たことはあるでしょ？」と聞かれると、「あるが、全部断っている」と明かし、「僕はエンタメ、劇場、ショーをつくりたい」と力説。「なんばグランド花月みたいな劇場がいっぱいあればいいな。あれをプレーヤー目線で作りたい」と、さらなる夢を語っていた。