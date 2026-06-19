日本バレーボール協会は１９日、開催中の国際大会、ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会の女子日本代表登録メンバーの変更を発表した。世界ランク５位の日本は、日本時間同日午後９時開始の世界ランク１３位・チェコ戦に臨む。

１７日のセルビア戦で左足を負傷したミドルブロッカー（ＭＢ）荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）と、２１歳のアウトサイドヒッター（ＯＨ）で、セルビア戦に途中出場した北窓絢音がリザーブに回り、セッター栄絵里香（ともにＳＡＧＡ久光）とＭＢ山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）が代わりにメンバーに登録された。

栄と山口はチェコ戦から出場可能。荒木と北窓は同試合には出場できない。

２８年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かる８月のアジア選手権（中国）に向けて、ＮＬでは「優勝」で弾みをつける。第１週のカナダ大会から開幕５連勝中の世界ランク５位・日本。ＯＨ石川真佑主将（エジザジュバシュ）がチームトップ、全体５位の９６得点でけん引する。フェルハト・アクバシュ監督の新たな布陣で難敵・チェコに挑む。

◆フィリピン大会の登録選手は以下の通り。

▽ＯＨ（５人） 和田、石川、佐藤淑、鴫原ひなた（刈谷）、秋本美空（姫路）

▽ＭＢ（４人） 島村春世（日本協会）、山田二千華（ＮＥＣ川崎）、井上未唯奈（ＳＡＧＡ久光）、山口

▽セッター（３人） 関菜々巳（アルシーツィオ）、中川つかさ（ＮＥＣ川崎）、栄

▽リベロ（２人） 福留慧美（姫路）、西崎愛菜（大阪Ｍ）

▽リザーブ ＭＢ荒木、ＯＨ北窓