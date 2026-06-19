静岡県は１９日、２０２６年冬季ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転で６位入賞した掛川市出身の三木つばき（２３）＝浜松いわた信用金庫＝と、パラリンピックの２種目で入賞した牧之原出身の坂下恵里（３４）＝三菱オートリース＝に知事特別表彰を授与した。鈴木康友知事から２選手に賞状などを手渡された。

雪がめったに降らない温暖な静岡出身の２選手が、世界の“祭典”で活躍した。三木は「県民の皆様に応援をいただいたおかげで６位入賞で帰って来られた。ただ、優勝を目標にしていたので悔しい思いもあります」と、正直な胸の内を明かした。それでも、「４年後に向けて、そしてこの４年間、ウインターの明るい話題を県民に届けられるように、坂下さんと頑張っていきたい」と、あいさつした。

日本女子選手として初めてパラリンピックのスノーボード日本代表に選ばれた坂下は、バンクドスラロームで７位、スノーボードクロスで８位と２種目で入賞を果たした。「（日本初の）名を刻めたのは誇りに思う。地元から本当に多くの声援をもらい、私の胸の奥まで届いてすごく励みになりました」と、県民の応援に感謝した。

同じスノーボード競技で世界を沸かせた２人。意外にも今回が初対面だというが、今後の目標は両者とも同じだ。三木が「今度はメダルを下げて（県庁に）戻ってきたい」と、言えば、坂下も「４年後のメダルへ日々精進していきたい」と、前を見据えた。静岡育ちの日本代表コンビが次回の「オリパラ」に向けて、さらなる成長を誓った。