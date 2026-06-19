１９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、歌手でタレントの早見優（５９）が出演。ハワイ育ちで１４歳で日本に来た際に感じた価値観の違いを語り、当時から早見を知る黒柳徹子が理解を示す場面があった。

同番組への初出演は１６歳。代表曲「夏色のナンシー」のリリース直後だった。その際の映像を見ながら、当時は「アイドルはどんな時も『はい！』『はい！』って言わなければいけないってことが腑に落ちなくて、振付をつけていただいても先生に対しても、『なんでこういう振付なんですか？』って逆に聞いてしまったり、かわいくなかったなあって思います」と振り返った。

黒柳に「でも、アメリカ育ちだと、そういう時、わりとはっきり言っちゃうんだって？」と問われると、「教育の中で、クラスの３０人が右って言っても、自分１人が左だと思ったら、左って言ってもいいんだよっていうふうに育てられたので、納得いくまで、周りの大人たちに『どうしてですか？』『なんでこういうふうに答えるんですか？』って聞いていたのはすごく覚えてます」と答えた。

これを聞いた黒柳は「日本では、そういうふうに聞かないもんね、やっぱりね」と早見の感じだ“ギャップ”に納得。

早見は「日本は、わからなくても『はい』とか『わからないです』っていうのがかわいらしいってとらえられるんですけど、『わからないです』って言っちゃいけないんじゃないかなって思ってました。わかるまで自分でリサーチして、答えをしっかり持って（テレビなどに）出演するんだって思ってました」とも明かした。