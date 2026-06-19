日本アイスホッケー連盟は１９日、スマイルジャパン（日本女子代表）の新体制会見を行い、新コーチに就任した現役時代、五輪３大会連続出場した久保英恵氏、大久保智仁新監督、３月にアンバサダーに就任した石原伸晃氏らが出席し、抱負を語った。

久保氏は現役時代は２０１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪、２２年北京五輪の３大会に出場し、長く女子アイスホッケー界をけん引したレジェンド。その豊富な経験を後輩たちに余すことなく伝えていくつもりだ。

久保新コーチは「引退してから４年ほどたちますが、またこうして選手たちとともにオリンピックを目指せるということに感謝していますし、感謝するとともに、やっぱり大きな責任を感じています。自分の経験と大久保監督、榛沢（淳）コーチの経験をいい形にして選手に還元できたらいいなと思います」と抱負を語った。

日本女子は２月のミラノ・コルティナ五輪では、１次リーグで敗退した。「世界のトップレベルと戦う上ではやはり技術だったり、戦術というものは向上していかなければいけないものだと思うんですが、ここぞのメンタルの強さ、チームワークは不可欠。それを１００％発揮できるようにサポートしていきたいなと思っています。また、応援してくださる方や子どもたちに、現在、日本代表でプレーしている子たちがかつてオリンピックを見て、オリンピックに出場したいって思ってくれたように、その見ている方たちに目標や応援してくれるようなチーム作りをしていきたいな、と思っております」と久保コーチは思いを伝えた。