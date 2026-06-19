1児の母・高垣麗子、お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当公開「工夫が詰まってる」「具材が大きくて食べ応えありそう」の声

1児の母・高垣麗子、お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当公開「工夫が詰まってる」「具材が大きくて食べ応えありそう」の声