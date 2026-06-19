1児の母・高垣麗子、お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当公開「工夫が詰まってる」「具材が大きくて食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの高垣麗子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「工夫が詰まってる」お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当
高垣は「今朝、載せるのを忘れてた 本日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。「お肉の代わりに焦がし醤油で焼いた油揚げの焼きそば」と丁寧に盛り付けられた曲げわっぱ弁当を披露している。弁当箱の隣には、フルーツケースに詰めた旬のさくらんぼも並べられている。また「とても充実した楽しい1日だったそうです」と娘の生活について記し、「何よりです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「具材が大きくて食べ応えありそう」「工夫が詰まってる」「盛り付けが綺麗」「娘さんへの愛情たっぷりで素敵」「栄養満点で美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「工夫が詰まってる」お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今朝、載せるのを忘れてた 本日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。「お肉の代わりに焦がし醤油で焼いた油揚げの焼きそば」と丁寧に盛り付けられた曲げわっぱ弁当を披露している。弁当箱の隣には、フルーツケースに詰めた旬のさくらんぼも並べられている。また「とても充実した楽しい1日だったそうです」と娘の生活について記し、「何よりです」とつづっている。
◆高垣麗子の投稿に「工夫が詰まってる」の声
この投稿に、ファンからは「具材が大きくて食べ応えありそう」「工夫が詰まってる」「盛り付けが綺麗」「娘さんへの愛情たっぷりで素敵」「栄養満点で美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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