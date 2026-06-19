種子屋久高速船は、これまで行ってきた寝たままの患者の搬送を今月30日で取りやめることを決めました。

19日、関係者がMBCの取材に応じ、その理由を話しました。

（記者）「担架に乗せられた患者は、こちらの入り口から入って、あちらの奥のスペースに運ばれていきます」

種子屋久高速船では、これまで患者は船の入口から担架などで運び込まれ、反対側にある出口前のスペースに運ばれて、仮設のベッドに寝かされていました。

患者の搬送は20年前から

患者の搬送は20年前から始まり、毎月6件から7件、病院からの要請で島内の患者を鹿児島市の病院などへ搬送しています。

しかし、現状では担架や患者を固定するシートベルトなどがないため、安全が確保できないとして、患者の搬送を取りやめることになりました。

決定の背景には観光船の沈没事故

決定の背景には、4年前の北海道・知床半島沖で26人が乗った観光船が沈没した事故があると関係者は話します。

（種子屋久高速船海務部 東健太郎部長）「海運事業者の中で安全に対する意識が高まったのがきっかけ。現状のまま（搬送を）続けていくことは、会社としてもリスクが高いのかなということで、やめざるを得ないという判断に至った」

要望があれば話し合うことも検討

しかし、要望があれば話し合うことも検討したいとしています。

（種子屋久高速船海務部 東健太郎部長）「（島の）医療の課題には非常に貢献できていたという自負はあるが、難しい判断にはなっている。どういった形で進められていけるのか、常に話し合いの窓口は開くつもり」

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