全国のご当地お菓子を集めた「おやつ博覧会」が、霧島市で開かれています。

新潟の笹団子に。山梨土産の定番、信玄餅。

霧島市で開かれている「おやつ博覧会」です。

（記者）「たくさんの本が並んでいる書店、奥には全国のお菓子を集めた博覧会が開かれている」

全国各地の人気のお菓子・170種類以上が並びます。

創業1852年の茨城の老舗からは、じっくり炊き上げた自慢の粒あんと塩味のきいた豆が入った大福。

こちらは秋田県産の餅粉に白ゴマと黒ゴマを練り込んだモチモチとした食感が楽しいごま餅です。

爽やかな酸味が夏にぴったりの「ご当地レモンケーキ」のコーナーもあり、食べ比べができます。

（客）「（かごが）重くなってきました。初めてのお菓子があってついつい食べてみようかと」

（TSUTAYA BOOKSTORE霧島 有村郁美さん）「本を選ぶ時のように、見て楽しんで発見して、遠くの地の素敵なおやつと出会えるいい機会だと思っている」

「おやつ博覧会」は今月21日まで霧島市のTSUTAYA BOOKSTORE霧島で開かれています。

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