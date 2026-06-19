国宝級スタイル・逢田珠里依、初のランジェリーに挑戦！1st写真集が自身の誕生日に発売決定

≒JOY 逢田珠里依1st写真集 9月13日（日）発売決定！

2025年6月の「週刊プレイボーイ」でのグラビアデビューから約1年。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーで、国宝級のスタイルを誇る逢田珠里依の1st写真集が、自身の誕生日である9月13日（日）に発売されることが発表された。

逢田珠里依 ©集英社／細居幸次郎

本作は「アイドルの王道写真集」をテーマに、ベトナムで撮影を敢行した。リゾート地のフーコック島ではビーチやウォーターパークではしゃぐ姿を捉え、首都ハノイでは異国情緒漂う街並みを散策する姿やホテルでくつろぐ様子をドキュメンタリータッチで収録。

逢田珠里依 ©集英社／細居幸次郎

さらに、今回は初のランジェリーカットにも挑戦。これまでのグラビアでは見せなかった、大人びた表情も披露している。彼女と一緒にベトナム旅行を楽しんでいるような、臨場感あふれる一冊だ。

【プロフィール】

逢田珠里依（あいだ・じゅりい）

2005年9月13日生まれ 東京都出身。

指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）のメンバー。2025年6月に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。

≒JOY 5thシングルが8月5日（水）に発売予定。

8月18日（火）・19日（水）大阪府・オリックス劇場を皮切りに、≒JOY 全国ツアー2026「この夏 全部 全部 僕にください」を開催。

公式X【@aida_jurii】

公式Instagram【@aida_jurii__】

【逢田珠里依さん 本人コメント】

「写真集を発売させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！ 自分の部屋には小中学生の頃に集めた写真集がたくさんあり、アイドルになってからも何度も見返していました。一番憧れていたものだったのかもしれません。昔の自分に見せてあげたいです！ おばあちゃんになっても、ずっと大切にします！

ロケで行ったウォーターパークでの撮影が本当に楽しくて、撮影を忘れてしまうくらい夢中で遊んでいました。あとはベトナム料理が本当に美味しくて、特にフォーは何度も食べました！ 日本に帰ってきてからもベトナムロスで、お家でもずっとフォーを食べています！

『元気な珠里依が好き！』と言ってくださる方にも『大人な珠里依が好き！』と言ってくださる方にも楽しんでいただける、20歳の逢田珠里依がぎゅっと詰まった写真集になったと思います。この写真集を出すことは、20歳の自分の最大限の背伸びです！

いつも応援してくださる皆様や支えてくださる皆様のおかげで今回こうして写真集を発売させていただけるので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。きっと見たことのない表情がたくさん詰まっていると思うので、少しでもドキッとしてもらえたら嬉しいです！」

【封入特典】

特製ポストカード１枚（全５種からランダム封入）