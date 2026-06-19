スイングの途中でバットを保持できず、投げ出す形になる「危険スイング」から審判や捕手を守るため、5月12日から新ルールが導入された。

だが、危険にさらされるのは審判や捕手に限らない。投手、野手、さらにはスタンドの観客も、飛んでくるバットと無縁ではいられない。過去に実際に起きた“バット禍”によるアクシデントを振り返ってみたい。【久保田龍雄／ライター】

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手を離れたバットがクルクル回転しながら

マウンドの投手も、バット禍の危険と常に隣り合わせだ。

打者がスイングした直後、手から離れたバットがマウンド目がけて飛んでいく事件が起きたのは、1999年6月10日の近鉄対ロッテである。

時として凶器にもなるバットだが…

ロッテは1回1死から四球と大村巌の左越え二塁打で二、三塁と先制のチャンスを作った。次打者の4番・初芝清は、石毛博史の2球目、外角スライダーに飛びつくようにしてバットを振ったが、打球は投前へのゴロになった。

ところが、初芝の手を離れたバットも、クルクル回転しながらマウンドの石毛を襲ったからたまらない。

石毛は打球の処理どころではなくなり、バットから身をかわすだけで精一杯。ボールが転々とする間に、三塁走者の小坂誠が先制のホームを踏んだ。

だが、審判団が協議した結果、「バットを離して守備を妨害したため、守備妨害とする」（川口亘太球審）として、初芝はアウト。小坂も三塁に戻された。

試合は2死二、三塁で再開され、次打者のボーリックが四球を選んで満塁としたが、堀幸一が三振に倒れ、結局無得点に終わった。

これでケチがついたのか、ロッテは2回に諸積兼司の右前2点タイムリーで先制したものの、その後は送りバントやスクイズの失敗など拙攻の連続。7回にエラー絡みで痛恨の決勝点を許し、2対3で逆転負けを喫した。

これには山本功児監督も「初回に点が入らなかったのが痛かった。あとミスをしないことだ。やり直しだよ」とボヤきが止まらなかった。

キュンキュンと回転しながらマウンド目がけて

マウンドに飛んでいった“恐怖のバット”が同点劇をもたらしたのが、1982年7月25日のオールスター第2戦である。

全セが5対4とリードした7回、4番手としてマウンドに上がった斉藤明夫（大洋）は石毛宏典（西武）、栗橋茂（近鉄）を打ち取ったあと、落合博満（ロッテ）、柏原純一（日本ハム）に連打され、2死一、三塁のピンチを招いた。

だが、同年に当時日本記録だった8連続セーブとシーズン30セーブを達成するなど、ロングリリーフもこなせる球界きっての守護神にとって、この程度のピンチはお手のものだった。

斉藤は落ち着いて次打者・平野光泰（近鉄）を外角低めのカーブでボテボテの投ゴロに打ち取り、スリーアウトチェンジと思われた。

ところが、打球を処理しようと前進した斉藤は、直後、思いもよらぬアクシデントに見舞われる。平野の手を離れたバットが、まるでヘリコプターの回転翼のようにキュンキュンと回転しながら、マウンド目がけて飛んできたのだ。

実は、2日前の7月23日、日本でも人気を博した米国のテレビドラマ「コンバット」でサンダース軍曹役を演じた俳優、ヴィック・モローが、映画の撮影中に落下してきたヘリコプターに巻き込まれ、不慮の事故死を遂げたばかりだった。

そんな記憶もまだ新しいときに、バットが回転しながら目前に迫ってくるのを見た斉藤は「僕の好きなヴィック・モローが、あれで死んだばかりで一瞬焦った」と恐怖を覚え、捕球どころではなくなってしまった。

捕手の中尾孝義（中日）がバックアップに走り、打球に追いついたときには、平野はすでに一塁を駆け抜けたあと。三塁走者の落合も生還し、5対5の同点に追いついた。まさに“ヘリコプターバット”が生んだ珍同点劇だった。

これに対し、全セの藤田元司監督（巨人）は当然のように「守備妨害ではないか?」と激しく抗議したが、平光清球審は「飛んだバットが投手のみの守備範囲なら妨害を取るが、あの場合、捕手、三塁手も範囲内だからね」と取り合わなかった。記録も投前ではなく、捕前内野安打になった。

バット禍のとばっちりで、オールスター初セーブが幻と消えた斉藤は、試合が延長戦にもつれ込んだことから、規定の3イニングを超えて11回まで5イニングを投げる羽目になった。結局、試合は5対5の引き分けでゲームセット。まさに骨折り損のくたびれもうけとなった。

防球ネットを越え、スタンドに

スタンドの観客も、けっしてバット禍とは無縁ではない。

空振り三振の直後、スイングしたバットが勢い余ってスタンドに飛び込む“空飛ぶバット事件”が起きたのが、2017年9月3日のソフトバンク対楽天である。

1回表、楽天は2死無走者でペゲーロが打席に入った。カウント2−2から3球続けてファウルで粘り、迎えた8球目。和田毅の真ん中低めにワンバウンドするカーブに対し、ペゲーロは手をいっぱいに伸ばして何とか当てようとしたが、空振り三振に倒れた。

ところが、勢い余ってペゲーロの手を離れたバットは、クルクル回転しながら高々と宙を舞うと、一塁側内野席の防球ネットを越え、スタンドに飛び込んでしまった。

幸いけが人はなかったが、予想もしなかったバットの襲来に、スタンドが大きなどよめきに包まれたのは言うまでもない。

2025年6月27日のヤクルト対阪神でも、3回に阪神・ヘルナンデスが三塁側へファウルを打った際、折れたバットが高々と弧を描き、三塁側内野席へ飛び込んだ。観戦中の男性の近くまで飛んだように見えたが、大事には至らなかった。

筆者も今年の交流戦期間中、満員の神宮球場内野席でヤクルト対日本ハム戦を観戦したが、周囲には会話に夢中になり、打球の行方を追えていない観客もいた。球場観戦では、わずかに目を離した瞬間に、ファウルボールや折れたバットが飛んでくることもある。

プレー中は何が起きるかわからない。打球だけでなく、折れたバットや手を離れたバットが飛んでくる可能性もある。球場で観戦する以上、ファウルボールと“飛ぶバット”にはくれぐれもご注意を。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部