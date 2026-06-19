タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同じ年生まれのアーティストとの交流について語った。

司会の黒柳徹子から「今年の3月に、1966年生まれの仲間が集まってライブをした」と振られ、「はい。1966年生まれのアーティストが皆集結してイベントがあったんですけれども」と「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」が開催されたとした。

「今まではもちろんテレビとかで拝見したりはしていたりしたんですけれども、ロックのフィールドの方とか、ちょっと活躍時期がずれていてご一緒できなかった方とかご一緒して」と回顧。「斉藤和義さんと一緒に。斉藤由貴ちゃんもそうですね。渡辺美里ちゃん、永井真理子ちゃんと一緒に歌わせていただきました」と豪華メンバーを明かした。

「今まで年上なのかな、年下なのかななんて思っていたんですけれど、同級生だと思った瞬間、凄くみんな距離が縮まって。凄く仲良くさせていただきました。凄い楽しかったです」と声を弾ませた。

さらに「トータス（松本）さんと吉井（和哉）さんと大槻（ケンヂ）さんが『夏色のナンシー』のコーラスを歌ってくださって」と声を弾ませた。

「今までは還暦迎えるのどうなのかなって、どうなっちゃうのかなってちょっと不安もあったんですけれども、皆さん凄く若々しくって。音楽大好きっていう気持ちが全面的に出ていて」と続け、「あっそうか、何か年齢とかじゃなくて、もう本当に好きな音楽を続けることができれば幸せなんだなって再認識できたイベントでした」と目を細めた。