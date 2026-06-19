ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が18日（日本時間19日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「5番二塁」で先発出場。4回裏の第2打席に自打球で負傷交代。ワンバウンドのボールが自身の下腹部に当たる、不運なアクシデントに見舞われた。

■ハニガーは「睾丸破裂」の経験も……

この試合「5番二塁」でラインナップに名を連ねたチザムJr.は、初回の第1打席は一ゴロで凡退。1－1の同点で迎えた4回裏の第2打席に、カウント2－2からの5球目外角低めナックルカーブに手を出すと、打球はワンバウンドで自身の下腹部へ。直撃を受けてその場に倒れ込み、立ち上がれなくなった。

トレーナーが駆けつけるも、チザムJr.は脂汗をかいて苦悶の表情。中継ではヤンキースベンチの様子も映し出され、アーロン・ジャッジ外野手とトレント・グリシャム外野手は顔を見合わせて何とも複雑な表情をしていたが、実況席は笑いを堪え切れず。「おお……これは酷い。痛すぎるぞ。プロテクターを付けることを強く推奨するよ」と同情していた。

思わぬ不運に見舞われたチザムJr.は、打席途中ながら代打が送られて交代。かつては、マリナーズなどに所属したミッチ・ハニガー外野手が同様のケースで睾丸破裂の大怪我を負っており、笑いごとでは済まないのだが……奇抜なファッションやキャラクター性が注目されるチザムJr.の悶絶する姿が妙にコミカルに映ってしまった感は否めない。詳細は明らかにされておらず、明日以降への影響が気になるところだ。

