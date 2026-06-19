6月10日、日本三景の1つ京都府宮津市の天橋立でクマが出没。海を泳ぎ住宅街へと向かう様子がカメラに捉えられていました。

（目撃した人）「クマが近くでも出たという話は聞いていたが、まさか自分の目の前をクマが通るなんて思っていなかったのでびっくりした」

出没したのは体長約1m37cm・体重97kgほどのオスのツキノワグマ。その後、無事に捕獲・駆除されてケガ人はいませんでした。

天橋立では12日にもクマの目撃情報がありました。

また、警察によりますと18日午後6時20分ごろ、住民の男性が天橋立ケーブルカー・リフト府中駅近くの階段付近でクマ1頭を目撃したということです。

相次ぐクマの目撃情報に観光客は…

（観光客）

「怖い。はよ捕まったらええわね」

「今日はラジオとクマ鈴を持ってきました。でも結構人がいるので大丈夫かな」

地元の店からは、懸念の声も…

―――地元の方はどのように見ている?

「困っていますね。風評被害も心配。（これまで）街中に出ることは、そんなになくて」

「クマが出てくると、お客さんも少なくなるかもしれないし、心配はしていると思います」

今のところクマは見つかっていませんが、警察は近くの小学校周辺で児童たちの登校時間に合わせて見回りを強化しました。