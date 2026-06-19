元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。監督当時の“あの疑問”について回答した。

トルシエ政権時代に、センターバックのレギュラーとして活躍した中沢佑二氏（48）もVTR出演。当時からの積年の疑問をついに本人にぶつけた。

「トルシエ監督が一言、二言しかしゃべっていないのにダバディの通訳がめちゃくちゃ長いことがあったんです。ダバディが話を盛っていると思ったことはありませんでしたか？」

この直球にトルシエ氏は「私も凄く不思議に思っていた」と告白。その上で「彼が意訳していたんだろう。日本の文化に合わせて選手が理解しやすいように訳してくれていたと思う」とフォローした。

この日も同席したフローラン・ダバディ氏（51）は「まさにその通りです」と笑顔。「私はサッカーの知識ないから、戦術うんぬんはつくれないですよ。（トルシエ氏の発言が）ストレート過ぎる場合は丸くしたり、その逆もありました」と、懐かしそうに振り返っていた。