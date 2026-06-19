元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也が１９日、都内でゲームセンターブランド「ＧｉＧＯ」とのコラボキャンペーン発表会に出席。ＫＡＴ−ＴＵＮトークを連発させた。

今回のキャンペーンでは、新ＣＭや亀梨主演のショートドラマが公開されるほか、クレーンゲームの商品開発なども行うという。

新ＣＭでは独特なダンスに挑戦。撮影を振り返り、「振り付けの先生からかなり細かい角度を…。もう少しお尻を突き出してとか、手の位置がとか」と厳しい指導があったと明かしつつ、「これまで属していたグループはそこまで細かく振り付けられてこなかったので。久しぶりに振り付けだ！ダンスだ！っていう感じでした」とＫＡＴ−ＴＵＮでの思い出を踏まえて語った。

また、クレーンゲームの商品開発も進行中だといい、イベントには「この日ギリギリで納品されたサンプル品」が到着した。すると亀梨は、「まだギリギリなんですか僕は。まあでも、ギリギリは一生背負っていきたいですね。どんな状況になってもギリギリで生きていきたい」とニッコリ。司会者から、「サンプル品の話ですよ」とツッコまれると、「大丈夫ですか？舌打ち出る可能性ありますけど」と代表曲「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」のサビにならい、笑いを誘った。

ＫＡＴ−ＴＵＮは２０２５年３月３１日に解散し、亀梨は同日をもってＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所した。