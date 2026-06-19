第1子を出産したタレント岡田結実（26）が19日、インスタグラムを更新。ギャル風に変化してきているという現在のメイクやファッションについてつづった。

岡田は、テレビ東京で7月2日スタートのドラマ「夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜」に出演することを告知。自身が演じる野村冴役は、心優しいイケメン会社員・野村紘（豆原一成）の妻で、明るく元気な元キャバクラ嬢という役どころ。「つーわけで、『夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜』で野村冴ちゃんを演じるって事は、ビジュアルはギャルっぽくなってるわけよ！！！！じゃーーーん！！どうすか？笑」と、役に扮したメイク姿を披露した。

「日常生活も、マジで！！ヤバい！！とかってギャルっぽくなってきてるんよ」と口調までギャル風に変化してきているといい、さらに「一児の母ですか！？ってくらい露出もしてます」という。「でも冴ちゃんを演じてておもったのは、お母さんだからとかママになったからって自分の好きな服装をやめる必要はないんだよって事！！！LOVE！肌出し！ってこと」と、出産後も露出度の高い服装をすることへの思いをつづり、「衣装もメイクも可愛いし、ドラマは絶対面白いし、みんなぜひ見てください」と呼びかけた。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表。2月に第1子出産を報告した。