亀梨和也（40）が19日、都内で「亀梨和也×GiGo コラボキャンペーン発表会」に登壇した。

25年3月末にKAT−TUNが活動を終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立した。近況について「今で言うと俳優、バラエティー、YouTube、音楽。芸能界でできることを網羅しているような…。時々何屋？ となります」と仕事の幅の広がりを感じる日々。「食わず嫌いしないというか、凝り固まらず遊び心も大事にしたい」と信念を明かした。

「GiGo」でのキャンペーンでは、亀梨主演のショートドラマも順次公開されるほか、グッツ、新CMではコミカルなダンスを披露している。「ブランディングを変えたわけじゃないですよ（笑い）」と語るように、自ら芸能界の大海に果敢に挑んでおり、海外での仕事も視野という。

CMのダンスを一緒に踊りたい芸能界の友人は？ と問われると「ちょっと出てこない…」と頭を悩ませた。「赤西さんは？」とKAT−TUN活動時の“盟友”の名を挙げられると「赤西さんとやる時はもう少しかっこいいものでやれたら」と答えた。