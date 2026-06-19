芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が披露した私服ショットが好評だ。

１９日までに「私の愛するメッシも 大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました 久し振りのルミコーデは 全て私服です」と書き始め、高級車と写った私服ショットをアップ。

「３０年以上昔 パリのヴェルサーチェで購入した黒レザーのセットアップ（３０年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのがうれしかったです）ゴールドアクセサリーと黒ロングブーツはパリのＣＨＡＮＥＬ本店で購入」と着用している私服について触れた。

「イタリア車のマセラティに触れ パリ イタリアの服を纏うと大好きなヨーロッパに行った気分になります メッシも好きなマセラティ…乗ってみたいなぁ」とつづった。

この投稿にファンからは「黒髪ボブもお似合いです！全て素敵」「えーーっ、私服ですか？さすがルミ子さんです。最高にカッコいい」「超〜！カッコイイ 綺麗だしスタイリングも完璧です」「すごくかっこいい！ヘアスタイルもお似合いでこの路線でいって！」「福岡の美魔女〜カッケ、、、」といった声があがっている。