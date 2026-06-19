◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（１９日・東京ドーム）

元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１９日、東京ドームで行われる試合前練習に参加した。この日から行われる古巣・中日との３連戦では東京Ｄで練習を行う予定で、ブルペンでの投球も予定している。

この日はランニングやキャッチボールで体を動かした左腕。「まだ慣れないですね」と言いながらもチームメートと笑顔で話す場面が見られた。大勢ら後輩投手からは「靴ひもを結ばれましたけど」と左右の靴のひもを結ばれるイタズラを受けたことを明かし「仲良くなりたいと思いますね」と語った。練習後には中日のスタッフ陣らともあいさつを交わし、石川昂弥内野手にハグされる場面もあった。

小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

前日１８日の練習前には入団会見を行い、背番号は「９８」と正式発表された。「とても光栄なことであるので、しっかりチームのピースになれるように頑張りたいと思います」と決意を語っていた。