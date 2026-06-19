トッテナム移籍のDFファン・ヘッケが動画を公開

北中米ワールドカップ（W杯）に参戦中のオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケは、イングランド1部ブライトンから同トッテナムへの移籍が発表された。

これを受けてのメッセージ動画で、痛々しい負傷の様子が注目されている。

ファン・ヘッケは母国オランダのNACブレダでデビューし、2020年にブライトンに移籍した。期限付き移籍を経てブライトンに戻ると主力に定着し、25-26シーズンも最終ラインの中心として活躍。W杯初戦の日本戦でもCBの一人としてフル出場していた。

W杯期間中にトッテナムへの移籍が発表されたファン・ヘッケは、クラブ公式Xで同僚DFミッキー・ファン・デ・フェンが撮影したという動画を公開。ユニフォーム姿で「スパーズファンのみんな、カンザスからファン・ヘッケだよ。クラブに加入できて嬉しい。とても光栄だし、プレーするのが楽しみだ」とコメントしている。

ただ、その内容以上に注目されているのが、右目の下にある巨大な青いアザだ。日本戦での接触で負ったと思われる負傷に、ファンからは「彼の目に何があったの」「殴って契約にサインさせたのか？」「マジでどうしたの」「すごい青タン」「どうやってメディカルチェックを通過したんだ」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）