日本代表の同点ゴールが再脚光

森保一監督が率いるサッカー日本代表は現地時間6月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

MF鎌田大地が決めた同点ゴールの瞬間が「支えてたんか！」「一つのゴールに物語詰まりすぎ！」など注目を集めている。

1-2のビハインドで終盤を迎えた日本は後半19分、伊東のコーナーキックから途中出場のFW小川航基が合わせ、MF鎌田大地に当たったボールがゴールネットを揺らして2-2の同点に追いつき、初戦で勝ち点1を手にした。

そのなかで、ゴールシーンをおさめた1枚の写真が注目を集めている。後半途中から出場したFW塩貝健人が小川を支えているような1枚に「何かやらかす漢だと思ってたけど」「全員でつかみ取った一点」「全てが重なって鎌田の1ミリを生んだんだ」「このゴール情報量多くて好き」「マジで一丸となってる！」「支えてたんか！」「一つのゴールに物語詰まりすぎ！」など多くのコメントが寄せられた。

実際に塩貝はDFヤン・ポール・ファン・ヘッケをブロックしていたが、まさかの1枚が注目を集めることになった。（FOOTBALL ZONE編集部）