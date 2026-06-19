

女子中高生ダンスチーム｢Sの一族｣

高松市に世界最高峰のアーバンダンスの大会に挑戦する女子中高生のチームがあります。2週間後の渡米に向けて練習に励むチームの強さの秘密に迫りました。

「Let’s go！Sの一族！」

12人の中高生ダンスユニット「Sの一族」。

2026年2月、ダンスの世界大会「ワールドオブダンス」の東京予選で準優勝し、アメリカでの決勝に臨みます。

（リーダー／小村優姫さん）

「いつも練習で注目しているのはシンクロ。動画で何回も見て意見を出し合って（動きを）そろえている」

ダンスのテーマの一つが「女性の芯から出る強さ」です。腕の動きが特徴的な「ワックダンス」と呼ばれるジャンルを取り入れて表現しています。

（リーダー／小村優姫さん）

「いつも練習でやっているのはこんな感じ。どれだけ正確に力強く腕を回せるかが課題」

振り付けを担当しチームを指導する小島沙耶香さんは……

（「Sの一族」を指導／小島沙耶香さん）

「ワックというジャンル自体珍しいので、初めて見る方にも分かりやすく『すごいね、この子たち』と思われるようにできるか（が課題）」

（アクロバット担当／古林愛珠さん）

「足の高さを揃えたり、（ジャンプの）高さを出したりしてインパクトを出すように練習している」

レッスンの最後は、衣装に着替えてリハーサルです。成功率のアップに取り組んでいるアクロバットも見事成功！

アメリカでの大会はいよいよ7月7日から。香川から世界への挑戦が始まります。

（「Sの一族」を指導／小島沙耶香さん）

「世界でも結果を残していきたい」

（リーダー／小村優姫さん）

「アメリカに行っても自分たちらしい最高のパフォーマンスを届けたい」