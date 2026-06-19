タレントのあのが１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」にゲスト出演。自宅での譲れないマイルールを明かして、スタジオをあ然とさせた。

同じくゲストのＴＨＥ ＲＡＮＰＥＧＥ・吉野北人が自宅でのマイルールとして「（来客には）手を洗ってもらいます」と明かして、ＭＣ陣をザワつかせたが、あのは「ちょっと分かります」とうなずいた。続けて「僕も、もし人が来ても、トイレとかしないでほしいと思う」ととぶっちゃけると、ＭＣの鈴木愛理が「えっ？分かんないです。ト、トイレ、トイレは生理現象…」と震え上がった。

それでもあのは「しゃあないけどトイレ使われるのイヤだなみたいな。外でして来てほしい」とこだわりを話したが、鈴木は「え〜、難しい！」と困惑した。

あのは「潔癖とかきれい好きっていうよりかは、自分のテリトリーが他人にズラされたり汚されるのがイヤっていう」と真意を説明すると、横で吉野がうなずきながら「気持ちすごい分かります。だから一応、（自宅にもトイレを）拭くやつあるんですよ、掃除するやつ。目立つところに置いてあります」と話していた。