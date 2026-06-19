7月3日の『トイ・ストーリー5』公開に向けた、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）での『トイ・ストーリー』シリーズ連続放送。第2夜となる6月19日に放送の『トイ・ストーリー2』（1999年）は、フル3DCGアニメの今につながる隆盛を決定づけた作品であり、アニメ映画の続編をディズニーやピクサーのラインアップに乗せた作品として見逃せない。

参考：『トイ・ストーリー』が愛され続けるワケ おもちゃが描く“アイデンティティの喪失”と成熟

『トイ・ストーリー2』は、タイトルの数字が意味しているように、ピクサー・アニメーション・スタジオが手がけた世界初のフル3DCGアニメ映画『トイ・ストーリー』（1995年）の続編だ。実は、このアニメ映画での続編製作が、ディズニー＆ピクサーでは異例のことだった。

■『トイ・ストーリー2』の想定を超えたクオリティ

今でこそピクサーでは、『トイ・ストーリー』だけでなく『カーズ2』（2011年）、『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013年）、『インサイド・ヘッド2』（2024年）といった続編が作られ、アニメ映画のラインアップの大きな柱になっている。親会社のディズニーでも、『アナと雪の女王2』（2019年）、『ズートピア2』（2025年）とアニメ映画の続編が並ぶが、こうなる前は続編を映画として公開することを避けてきた。

『アラジン』（1992年）の続編に『アラジン ジャファーの逆襲』（1994年）というアニメーション作品があるが、これはビデオパッケージ向けに作られたものだった。『アラジン』のビデオが世界で2400万本、日本でも200万本以上売れたように（※）、この頃はホームビデオ市場が全盛で、アニメーション作品も映画の人気をバックに同じキャラクターや世界観を持ったビデオを出せば、飛ぶように売れていた。

作るほうとしても、映画ほどコストをかけないで大ヒットを見込めるビデオの市場を重要視していた。『トイ・ストーリー』の続編もこうした流れに沿ってビデオ向けに制作がスタートした。ジャーナリストのデイヴィッド・A・プライスによる『メイキング・オブ・ピクサー 創造力をつくった人々』（櫻井祐子訳、早川書房）に引用されている1997年3月12日付けのプレスリリースでも、「ウォルト・ディズニー・スタジオとピクサー・アニメーション・スタジオは、アカデミー賞にノミネートされた先駆的な映画『トイ・ストーリー』の続編を、ホームビデオとして制作中であることと、本日発表いたします」と書かれていた。

この方針を覆したのが、『トイ・ストーリー2』の想定を超えたクオリティだった。『メイキング・オブ・ピクサー』には、「11月にディズニー経営陣のジョー・ロスとピーター・シュナイダーが、完成したアニメーションを一部含む映画のストーリー・リールを、ピクサーの映写室で見た。作品の高い品質に感銘を受けた二人は、『トイ・ストーリー2』を劇場公開してはどうだろうかと考えるようになった」と書かれている。ピクサーを挙げて良いものにしようとしていたことが、続編はビデオというディズニーの流儀をひっくり返した。

実際、完成して公開された『トイ・ストーリー2』はアニメ映画がターゲットとしていた子供たちだけでなく、大人も感動する作品となって前作を上回る大ヒット作を記録した。カウボーイ人形のウッディが実は大変な価値を持つコレクターズアイテムだったと判明。その価値を知るアルという玩具量販店の経営者によって盗み出され、ウッディが登場していた人形劇の他のキャラクターたち、カウガール人形のジェシーに金鉱堀りのプロスペクター、ウッディとジェシーの愛馬ブルズアイの人形とセットで、日本のコレクターに引き渡されそうになってしまう。

ここで繰り出されるのが、古くなったからといって持ち主から見向きもされなくなったり、捨てられてしまったりする可能性の高い玩具が、それでも持ち主の元に居続けることと、コレクターズアイテムとして保管され大切にされることのどちらが玩具にとって幸せなのかといったテーマだ。

『トイ・ストーリー2』は、玩具で遊んでいる子供たちに、そうした玩具たちの気持ちを考えるきっかけを与える。玩具と遊ばなくなった大人たちは、過去を振り返って物との向き合い方を改めて自分自身に問いかける。人生において自分が一番輝ける場所はどこなのか、自分を必要としてくれる人といっしょにいることが、何よりも大切なことではないのかと考える人もいただろう。

玩具たちが生きている人間のように動き回って大暴れするという、子供が喜びそうな内容のアニメーションかと思いきや、いつか持ち主の手を離れ壊れて朽ちていく運命にある玩具を通して、諸行無常の思想に通じるテーマを繰り出してきた。シリーズが5作目まで作られ続けているのも、こうした普遍的な人生観と重なるドラマがあったから。そうなる道が『トイ・ストーリー2』で決定づけられた。

■「大惨事」とまでいわれた『トイ・ストーリー2』のプロトタイプ

もっとも、映画として公開する方針に切り替わった時点で、ここまでの傑作になることが決まっていたわけではない。ピクサー共同創設者で、2019年までピクサーとディズニー・アニメーションの社長を務めたエド・キャットムルが、ジャーナリストのエイミー・ワラスと書いた『ピクサー流 創造するちから』（ダイヤモンド社）によると、公開まで1年あるかないかという段階でリールを見た『トイ・ストーリー』のジョン・ラセター監督は、エドの前で「大惨事」という言葉を口にしたという。

「物語は空っぽで先が読め、緊張感がなく、冗談も笑えない」。そう感じたラセターやキャットムルは、当初決まっていた2人の監督を替えてラセター自身が監督に就き、後に『トイ・ストーリー3』（2010年）で単独監督を務めるリー・アンクリッチを共同監督に指名して立て直しに取り組んだ。『ピクサー流 創造するちから』によれば、「この作品の根本的な問題は、ジョンが最初にチームを呼び集めたときに言った、脱出冒険物語なのに先が読めて、さほど感情にも訴えないという点にあった」という。

「映画として成立するには、いつかは成長し自分を捨ててしまうアンディのいる世界に戻るのか、安全だが愛してくれる人のいない場所にとどまるのか、というウッディの迷いを、観る人が本当のことのように思えなければならない」。つまりは、ウッディがジレンマに陥っていることを観客が感じ取れるようにする必要がある。そこで、鳴き声が出なくなって棚に置かれたままとなっていたペンギンのウィージーという玩具を冒頭に出して、玩具の運命を強く印象づけるようにした。

カウガール人形のジェシーの物語も補強した。ウッディとは違って持ち主から見放され、長く暗い場所に閉じ込められていたジェシーの境遇を添えて、玩具を待ち受ける運命をより強いものとして浮かび上がらせた。「『あなたは永遠の人生と愛、どちらを選びますか』。その選択が持つ葛藤を感じることができて初めて、映画だと呼べるのだ」とキャットムル。映画にとって重要な観客に感動をもたらすためのストーリー作りを、途中で監督を変えスケジュールが切羽詰まっていても怠らない信念が、『トイ・ストーリー2』を歴史に残る傑作へと押し上げた。

映像のクオリティアップにも力を注いだ。『メイキング・オブ・ピクサー』によれば、当初は『トイ・ストーリー』のデジタルデータを使い回して効率を上げる予定だったが、「全社に行き渡った完璧主義の文化のせいで、思ったほど再利用はされなかった。キャラクターのモデルは前作と変わらないように見えたが、その実は大幅にグレードアップしていた」。ウッディが着ているシャツやジーンズの質感がより布に近づいていることも、『メイキング・オブ・ピクサー』では指摘されている。

こうしたクリエイターのこだわりも、『トイ・ストーリー2』がビデオから映画に変わった背景にあったようだ。『ピクサー流 創造する力』によれば、平行して作られていた映画『バグズ・ライフ』に比べて予算が絞られ、品質も落とさざるを得ないビデオ作品に携わることを、クリエイターが嫌がったという。『メイキング・オブ・ピクサー』にも、「ピクサー経営陣の創作意欲は、視覚的に最高のレベルに届かない、スクリーン上で手抜きが見えるような映画を制作することを受けつけなかった」と書かれている。

だから、映画として作ることにして、クリエイターが最高の力を発揮できる環境を整えた。そして、映画としてしっかりと売れるものに仕立て上げる努力を惜しまずに注ぎ込んだ。そうした繰り返しがピクサーの作品を確実に面白いものにして、今に繋がっているのだとしたら、『トイ・ストーリー2』はまさしく分水嶺的な作品だ。観て、ただの続編ではない“真価”を確かめよう。

参照※ http://www.art-c.keio.ac.jp/old-website/education/creative/log/080522.html

（文＝タニグチリウイチ）