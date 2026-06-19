米グーグル（Google）は現地時間18日、車載システム「Android Auto」向けに、ビデオ会議サービス「Google Meet」の提供を順次開始したと発表した。車のディスプレイからハンズフリーで会議や通話ができる。

車載ディスプレイでスケジュール確認と会議参加

車のディスプレイから直接Google Meetにアクセス可能。今後の会議スケジュールをチェックしたり、ワンタップで会議に参加したりできる。

履歴タブが備わっており、運転中に音声通話の発着信も可能。会議や通話の参加時はカメラがオフになり、相手のビデオ映像は表示されない仕様だ。

特別な設定は不要

Android Auto向けのGoogle Meetについては、AndroidスマートフォンにGoogle Meetアプリをインストールしている場合、機能はデフォルトでオンに設定される。

管理者による制御は用意されておらず、スマートフォンをAndroid Auto互換のシステムに接続するだけで利用できる。すべての個人ユーザーのほか、Google WorkspaceやWorkspace Individualのユーザーに提供される。

展開のペースは、即時リリース（Rapid Release）ドメイン向けにはすでに提供が始まっている。計画的リリース（Scheduled Release）ドメイン向けには順次展開中で、6月26日までに展開が完了する見込み。