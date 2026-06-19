スポーツ配信サービス「DAZN」を提供するDAZNグループは、サッカーコンテンツ専用の年額プラン「DAZN Soccer」について、年間契約であるにも関わらず月間契約であるように受け取れる記載があったことをあらためて謝罪した。

「DAZN Soccer」の新規申し込みを6月18日付けで停止したほか、サービス開始から販売停止までの間に「DAZN Soccer」に申し込みした全ての人を対象に、解約や月額プランへの変更を6月30日まで受け付けしている。

解約やプラン変更の受け付け

販売停止までの間に「DAZN Soccer」に加入している人は、契約を解約して直近1カ月分の利用料金の返金を受けるか、「DAZN Standard」の月額プランへの変更、現在のプランの契約継続のいずれかを選べる。このうち、現在のプランの契約継続を希望する場合は、手続き不要となる。

「DAZN Soccer」の解約を希望する人は、サービスが即時解約された上で、直近の利用料金分が返金される。なお、DAZNの視聴は解約時点で終了となる。

「DAZN Standard」月額プランへの変更を希望する場合は、当月分の「DAZN Soccer」における未利用相当分を日割りで精算し、「DAZN Standard」プランの月額料金（キャンペーン適用により1980円）から差し引いた金額が請求される。

同プランの月額料金は4200円だが、キャンペーンにより最初の3カ月間は月額1980円となる。解約またはプラン変更を対応を希望する場合は、6月30日までにDAZNのリクエストフォームより手続きが必要となる。

DAZNの示した方針を踏まえたユーザー側の選択肢 解約・返金： 契約を即時解約し、直近1カ月分の利用料金の返金を受ける プラン変更：「DAZN Standard」月額プランへ変更する 現状維持： 現在の「DAZN Soccer」（年間契約）を継続する（※手続き不要）