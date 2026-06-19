「めっちゃいいボール笑」「意外な才能」52歳名将トゥヘル、抜群の投球を披露！イングランド代表４人がMLB参戦【W杯】
さすが名将。球速こそないが、コントロールは抜群だ。
北中米ワールドカップを戦っているイングランド代表の４人が、現地６月18日に行なわれたメジャーリーグ、ロイヤルズ対カージナルスの試合前セレモニーに参加した。
アメリカのミズーリ州カンザスシティにあるロイヤルズの本拠地、カウフマン・スタジアムに駆け付けたのは、トーマス・トゥヘル監督、ハリー・ケイン、ジェド・スペンス、ダン・バーン。26番で「TUCHEL」の名前が入ったロイヤルズのユニホームを着たトゥヘル監督は、始球式を行なった。
「よっこらしょ」。ややぎこちないフォームから、山なりに放られた１球は、キャッチャー役を務めたロイヤルズのマット・クアトラーロ監督が構えるミットのど真ん中へ。52歳のドイツ人指揮官は見事なストライク投球を見せた。
これにはマウンドの後ろで見守った主将のケインらも笑顔だ。ファンからも大好評で、Xに「めっちゃいいボール投げるやん笑」「意外な才能を見せたかもしれない」「ケインの中間管理職感」「サッカー界の名将がMLBの始球式に登場するのは面白い」といった声が続々と上がっている。
60年ぶりのW杯制覇を狙うフットボールの母国は、17日の初戦でクロアチアを４−２で撃破。幸先良いスタートを切ったなか、23日のガーナ戦を前に非常にリラックスムードだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ストライクど真ん中！トゥヘル監督の見事な投球
北中米ワールドカップを戦っているイングランド代表の４人が、現地６月18日に行なわれたメジャーリーグ、ロイヤルズ対カージナルスの試合前セレモニーに参加した。
アメリカのミズーリ州カンザスシティにあるロイヤルズの本拠地、カウフマン・スタジアムに駆け付けたのは、トーマス・トゥヘル監督、ハリー・ケイン、ジェド・スペンス、ダン・バーン。26番で「TUCHEL」の名前が入ったロイヤルズのユニホームを着たトゥヘル監督は、始球式を行なった。
これにはマウンドの後ろで見守った主将のケインらも笑顔だ。ファンからも大好評で、Xに「めっちゃいいボール投げるやん笑」「意外な才能を見せたかもしれない」「ケインの中間管理職感」「サッカー界の名将がMLBの始球式に登場するのは面白い」といった声が続々と上がっている。
60年ぶりのW杯制覇を狙うフットボールの母国は、17日の初戦でクロアチアを４−２で撃破。幸先良いスタートを切ったなか、23日のガーナ戦を前に非常にリラックスムードだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ストライクど真ん中！トゥヘル監督の見事な投球