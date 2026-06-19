「異次元に可愛いすぎやろ〜」28歳人気女子ゴルファー、チャイナドレス姿が反響「女神です」「仕事が手につきません」

セキ・ユウティンがチャイナドレス姿を披露し、反響を呼んだ(C)Getty Images

人気女子プロゴルファーのセキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新し、チャイナドレス姿を披露してファンの注目を浴びた。

【写真】「美しすぎるよ！」チャイナドレス姿のセキ・ユウティンをチェック

福井生まれで中国育ちの28歳は、上海で開催された交流イベントのセレモニーに出席し、クジャクが描かれた白を基調としたチャイナドレス姿で笑顔を見せている。インスタには「D-TOUR Team Champion Yeah!」と記し、6枚の写真を公開している。

この投稿には「チャイナドレス素敵」「仕事が手につきません」「美し過ぎる〜〜」「異次元に可愛いすぎやろ〜」「女神です」「美しすぎるよ！」「可愛いぃぃぃい」「綺麗過ぎて…、素晴らしい」「世界一の美しさですね」と、続々と反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]