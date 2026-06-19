タレントの鈴木奈々が１８日、テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」で、「ガチで日本の芸人さんで一番好き」という人物を挙げたものの、他の芸人たちから速攻で「辞めた方がいい」の声が上がった。

鈴木は「最近気になっている芸人さんがいて」と言い出し、他の出演者たちが「誰？」と聞くと、嬉しそうに「（相席スタートの）山添さん」と打ち明けた。

これには相方の山崎ケイと、かつて山添と一緒に住んでいたドンデコルテ渡辺銀次が「辞めた方がいい」「ダメダメ」と口をそろえた。

鈴木は「ガチで日本の芸人さんで一番好き」とまで言い出したため、銀次は「仕事面は間違いないが、他が…」と苦言。鈴木は「一緒にお仕事したときにめちゃめちゃカッコ良くて。背がスラッとしててそれですごくタイプで。すごくキュンキュンしてて」と夢中な様子。

すると銀次と小橋が「７年一緒に住んでいたが、山添さんきっかけで家がなくなってます」と驚き発言。「ある１２月末、正座している山添がいて」「家賃を使い込ませてくれって。有馬記念だと。熱意を表現してくれと言ったらガンダムみたいな顔のまま「ダッダッダッダッと言ってきて、馬の方の熱意？って。そこで笑っちゃってＯＫしちゃった。それでその時が払えなくなって前倒し。更新料も払えなくなって」と振り返った。

鈴木は「そんなクズなんですね」というと、今度は山崎が銀次と山添とネルソンズの青山フォール勝ちが一緒に住んでいたことから「青山だけがバイトして親の援助なしでコツコツやってて。山添は人から金借りてギャンブル、銀次は親から金もらってバイトもせずにゴロゴロ。それが活躍してきたら青山以外はメロいとかクズでかっこいいとかなって。コツコツ努力していた青山だけが男として魅力がないとか。世の中の女性はどうなってんだと。青山だけが唯一まともなのに」などと訴えた。

だが鈴木はこれだけ話を聞いても「まだ好きかな」と言い出したため、山崎は「お金は用意しておいてください」と笑って伝えていた。