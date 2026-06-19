岡田結実、“印象ガラリ”なギャル姿「一児の母ですか!?ってくらい露出もしてます」 ファン絶賛「似合ってる」「お人形みたいにきれい」
タレントの岡田結実（26）が19日、自身のインスタグラムを更新。派手髪＆カラコン姿の“印象ガラリ”な自撮りショットを公開した。
【写真】「一児の母ですか!?ってくらい露出も」岡田結実の“印象ガラリ”なギャル姿
テレビ東京系ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（7月2日スタート、毎週木曜 深0：30）に出演する岡田は、「ギャルっぽくなってるわけよ!!!!」「じゃーーーん!!どうすか？笑」と、役のビジュアルを披露。ダークなグレー系のカラーコンタクトを着け、髪色はベージュ系の明るい色に染まっている。
日常生活でも“ギャルっぽさ”が抜けきらないという岡田は、「一児の母ですか!?ってくらい露出もしてます」と劇中衣装についても明かし、「冴ちゃんを演じてておもったのは、お母さんだからとかママになったからって自分の好きな服装をやめる必要はないんだよって事!!!LOVE！肌出し！ってこと」と前向きな“気づき”をつづった。
この投稿には、「めちゃくちゃ可愛い」「お人形みたいにきれい」「今の方が似合ってる」などの声が寄せられている。
【写真】「一児の母ですか!?ってくらい露出も」岡田結実の“印象ガラリ”なギャル姿
テレビ東京系ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（7月2日スタート、毎週木曜 深0：30）に出演する岡田は、「ギャルっぽくなってるわけよ!!!!」「じゃーーーん!!どうすか？笑」と、役のビジュアルを披露。ダークなグレー系のカラーコンタクトを着け、髪色はベージュ系の明るい色に染まっている。
この投稿には、「めちゃくちゃ可愛い」「お人形みたいにきれい」「今の方が似合ってる」などの声が寄せられている。