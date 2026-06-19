昨年の「Ｍ−１グランプリ」優勝でブレーク中のたくろう・赤木裕、きむらバンドが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。納言・薄幸とトークを繰り広げた。

幸が「Ｍ−１終わってから。給料、何倍になりました？」とＭ−１ブレークの実感について聞くと、赤木は「いや、怖いんですよね…。お給料とかもね。ロンハー（テレビ朝日系・ロンドンハーツ）で。なんか隠し取りみたいなされて。で、そこに人見知りの僕んとこにフジモンさん（ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史）が…。『お給料いくらなん？』みたいな言われて。楽屋なんで言ったんですよ。そのお給料を…。スタジオでそれ（ＶＴＲ）を僕ら自分らで見るんですけど。そんときは出てたんですよ。お給料額がね」と述懐。

「さすがにオンエアは消すんやろなと思って見てたら…。オンエアそのまま。僕のグロい給料が…。何百万みたいな…」と振り返った。

きむらは「（Ｍ−１優勝の）賞金が入った月だったんで…」と話した。赤木は「隠し撮りで言った給料を（オンエアで）言い出したら、やりたい放題できますよ…。隠し撮りで何かを聞いて、それをそのまま流すとか…。こんなんって隠されてなかった？今まで。僕の記憶では…」と不満を訴えて笑わせた。

赤木は「奥さんに『ホンマにやめて！』って言われて。『困るから。なんか来たら…』って」と明かした。きむらは「でも、本当にＭ−１きっかけで、もちろん食べれるようにというか。ドリームは掴ませてはもらってますからね」と感謝した。

赤木は、うなずきながら「そうですね…。今月とかも、すごい給料明細が…」と明かすと、きむらは「お前。また…。そんなん自分で言うからや…。赤木も赤木で悪いんですよ。金の話ばっかするんですよ。最近…」と突っ込んだ。赤木は「一気に増えた分ね。言いたい気持ちも、ちょっとあるじゃないですか…」と苦笑していた。