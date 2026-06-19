9人組ボーイズグループSUPER★DRAGONが19日、都内で、フジテレビ系バラエティー番組「スパドラ★クエスト」（7月11日深夜1時50分開始、土曜深夜1時45分）の記者会見に登壇した。

メンバーがさまざまな挑戦を行い、キャラクターを引き出す番組。活動11年目にして初の冠番組にメンバーがそれぞれ意気込む中、ジャン海渡（26）は「M！LKの塩崎太智くんが…」と同じくEBiDANの盟友の名前を挙げ、「彼が（テレビで）かましてくれていたら僕もうれしいです。幼なじみがあんなに頑張っているなら、バケツの1つや2つ被ってやる、と」と刺激を受けていることを明かし、「いつか一緒に番組に出られたら最高ですね」と熱い思いを語った。

ジャンからはバケツというワードも飛び出したが、田中洸希（23）は「物理的に泥まみれになるくらい身体を張りたい」、飯島颯（24）は「マラソンをしたい」、松村和哉（22）は「バンジーをしたい」とそれぞれ挑戦したいことを思い描いた。

また、グループの楽曲「After the summer night」が同局の夏イベント「お台場ファンライジング」のテーマソングに決定した。