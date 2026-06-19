サッカー北中米Ｗ杯の初戦で明暗が分かれた２人の大エースをロシアメディア「スポーツ・エクスプレス」が分析している。

ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、各方面から厳しい声が上がっていた。

元ロシア代表のドミトリー・アレニチェフ氏は、同メディアに自身の分析結果を公表。ロナウドについて「彼の先発出場とプレーぶりは、私だけでなく、ポルトガルのファンをイラつかせていると思う。私の意見では世界屈指の選手たちであるチームメートでさえ、ロナウドが先発出場することに満足していない。彼はキャプテンであり、傑出した選手。過去の功績は称賛に値するが、何事にも限度がある」と指摘した。

その一方でアルゼンチンは１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）で、アルジェリアに３―０で勝利。ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）がハットトリックを達成した。

アレニチェフ氏は「Ｗ杯の初戦でメッシがどんなプレーを見せたか。３ゴールを決め、しかもチームメイトの助けを借りずに自らチャンスをつくり出した。ロナウドに関しては、ＦＫとＰＫしか選択肢がないと思っていたが、それすらもなかった。チームメイトのおかげでオープンプレーから２つのチャンスが生まれたが、彼はボールにうまく対応できず、それを無駄にした」と差についても言及した。

メッシの活躍が際立った分、ロナウドのパフォーマンスに物足りなさを感じているようだ。