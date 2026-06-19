ILLITモカ、再び活動休止 再開から3週間「十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のモカ（MOKA）が、再び活動を休止することが分かった。6月19日、所属事務所のBELIFT LABがWeverseを通じて明らかにした。
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事務所はモカの活動について「4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました」としたうえで、「その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と発表。「お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております」と伝えた。
なおILLITは当面の間4人体制で活動。「当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります」と記している。今後の復帰時期については「改めてご案内いたします」とした。
4月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。5月29日に活動再開を発表していた。（modelpress編集部）
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAの今後の活動についてご案内いたします。
MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。
その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました。
お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております。
ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります。
ファンの皆様のご理解と温かい応援をお願い申し上げます。
今後の活動復帰時期につきましては、改めてご案内いたします。
ありがとうございます。
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◆モカ、再び活動休止
事務所はモカの活動について「4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました」としたうえで、「その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と発表。「お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております」と伝えた。
◆モカ、5月に活動再開していた
4月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。5月29日に活動再開を発表していた。（modelpress編集部）
◆全文
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAの今後の活動についてご案内いたします。
MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。
その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました。
お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております。
ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります。
ファンの皆様のご理解と温かい応援をお願い申し上げます。
今後の活動復帰時期につきましては、改めてご案内いたします。
ありがとうございます。
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