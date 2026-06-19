SUPER★DRAGON、冠番組決定 メンバー9人の個性引き出す課題に挑戦【スパドラ★クエスト】
【モデルプレス＝2026/06/19】フジテレビでは、7月11日25時50分から、スターダストプロモーション所属の9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONが冠を務める新番組『スパドラ★クエスト』を放送することが決定。初回放送を皮切りに、全24回にわたって毎週土曜25時45分〜26時15分に放送する。
【写真】冠番組が決定したスタダ所属ユニット
SUPER★DRAGONは、ラップやダンス、ヒューマンビートボックスを融合させた独自のスタイルを武器に、2024年にシングル「New Rise」でメジャーデビュー。2026年は3クール連続でアニメタイアップを担当するなど、今注目を集めている。本番組では、そんなSUPER★DRAGONの、メンバーそれぞれの個性や魅力を限界まで引き出しながら、新たな一面を発掘。時には慣れない挑戦や試練に向き合い、人として、そしてエンターテイナーとして“男磨き”にも全力で取り組むドキュメントバラエティー。お茶の間に愛される国民的スターを目指し、9人が全力で挑む姿を届ける。
記念すべき初回放送では、FIRE DRAGON（年上組）とTHUNDER DRAGON（年下組）の各チームに分かれ、「SUPER自己PR対決」を実施。まずは視聴者にSUPER★DRAGONの魅力を知ってもらうべく、メンバー9人が観客を前に、1人1分間の自己PRに挑戦する。個性あふれるアピールで自身の魅力を全力プレゼン。観客はそれぞれの自己PRを見て、「最も気になった」と感じたチームに投票し、その結果によって勝敗が決定する。
番組内では、新曲「NUMBER」のパフォーマンスも披露。また、SUPER★DRAGONが7月15日に発売するニューシングル『Call Me Asap／NUMBER』の収録曲「After the summer night｣が、7月25日〜8月23日にお台場フジテレビ本社屋ほかで開催するリアルエンタメイベント『お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜』のテーマソングにも起用されることも決定した。（modelpress編集部）
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◆SUPER★DRAGON、冠番組「スパドラ★クエスト」
SUPER★DRAGONは、ラップやダンス、ヒューマンビートボックスを融合させた独自のスタイルを武器に、2024年にシングル「New Rise」でメジャーデビュー。2026年は3クール連続でアニメタイアップを担当するなど、今注目を集めている。本番組では、そんなSUPER★DRAGONの、メンバーそれぞれの個性や魅力を限界まで引き出しながら、新たな一面を発掘。時には慣れない挑戦や試練に向き合い、人として、そしてエンターテイナーとして“男磨き”にも全力で取り組むドキュメントバラエティー。お茶の間に愛される国民的スターを目指し、9人が全力で挑む姿を届ける。
◆SUPER★DRAGON、SUPER自己PR対決開催
記念すべき初回放送では、FIRE DRAGON（年上組）とTHUNDER DRAGON（年下組）の各チームに分かれ、「SUPER自己PR対決」を実施。まずは視聴者にSUPER★DRAGONの魅力を知ってもらうべく、メンバー9人が観客を前に、1人1分間の自己PRに挑戦する。個性あふれるアピールで自身の魅力を全力プレゼン。観客はそれぞれの自己PRを見て、「最も気になった」と感じたチームに投票し、その結果によって勝敗が決定する。
番組内では、新曲「NUMBER」のパフォーマンスも披露。また、SUPER★DRAGONが7月15日に発売するニューシングル『Call Me Asap／NUMBER』の収録曲「After the summer night｣が、7月25日〜8月23日にお台場フジテレビ本社屋ほかで開催するリアルエンタメイベント『お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜』のテーマソングにも起用されることも決定した。（modelpress編集部）
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